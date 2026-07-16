Arborescences : spectacle son et lumière, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Informations pratiques

Arborescences : spectacle son et lumière Samedi 19 septembre, 21h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Billetterie uniquement en ligne – Pour des raisons de sécurité, tous les visiteurs, même âgés de moins de 4 ans, doivent avoir un billet (gratuit pour les -4 ans) – Tarif Adulte : 20€ – Tarif enfant (4 à 12 ans) : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

La richesse botanique du jardin est mise en scène à travers le spectacle nocturne « Arborescences ».

Au cours d’un parcours d’1h30, plongez dans une rêverie nocturne où sons, jeux de lumière et projections vidéo magnifient la biodiversité de la Bambouseraie.

Arborescences sublime sept espaces du parc, parmi lesquels l’allée des Séquoias, les serres Mazel, le village laotien, la ferme et le jardin japonais, qui deviennent l’écrin d’un spectacle féérique.

Une invitation à éveiller vos sens en découvrant les coulisses du monde nocturne, à voir ce qui se cache habituellement et à entendre ce qui, d’ordinaire, se tait.

Pour profiter pleinement de cette expérience, arrivez quelques minutes en avance et prenez le temps de respirer, de vous émerveiller et de partager un moment privilégié au cœur d’un jardin d’exception.

Attention : le pass annuel ne permet pas l’accès aux nocturnes. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés durant le spectacle.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve, 30140 Générargues, France Générargues 30140 Gard Occitanie +33466617047 http://www.bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idFormula=80885241-f7e3-4c21-a87b-56e2f5a4a322 »}] Jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie de Prafrance a été créée en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique. Elle abrite une riche collection de plantes exotiques, d’arbres remarquables et surtout une forêt de bambous géants exceptionnelle.

Le site propose de nombreux aménagements paysagers : Bambusarium, labyrinthe végétal, jardin des bassins, village laotien ou encore balade aérienne, offrant une découverte immersive et dépaysante.

Le Vallon du Dragon, conçu par le paysagiste Erik Borja, s’inspire des jardins japonais et joue sur l’équilibre entre végétal et minéral, avec des floraisons printanières et des couleurs d’automne remarquables.

Lieu de promenade, de recherche et de création, la Bambouseraie œuvre à la préservation de la biodiversité et accueille régulièrement des artistes pour des installations in situ inspirées du végétal. Depuis Alès, direction Anduze par la D 910, puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve. Parking.

La richesse botanique du jardin est mise en scène par le spectacle nocturne « Arborescences »

©Patrick Aventurier