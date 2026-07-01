Jeux de société et pétanque, Foyer, Générargues

Informations pratiques

Jeux de société et pétanque Lundi 31 août, 13h45 Foyer Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T13:45:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-31T13:45:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00

Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie

Proposé par Les Amis de Générargues.. Jeux de société Jeunesse