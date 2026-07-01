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AGENDA · Générargues

Jeux de société et pétanque, Foyer, Générargues

lundi 31 août 2026 · Foyer · Générargues

Jeux de société et pétanque, Foyer, Générargues

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Foyer
Adresse
30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Jeux de société et pétanque Lundi 31 août, 13h45 Foyer Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T13:45:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-31T13:45:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00

Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
Proposé par Les Amis de Générargues.. Jeux de société Jeunesse

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