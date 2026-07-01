AGENDA · Générargues
Jeux de société et pétanque, Foyer, Générargues
lundi 31 août 2026 · Foyer · Générargues
Informations pratiques
Jeux de société et pétanque Lundi 31 août, 13h45 Foyer Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T13:45:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-31T13:45:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00
Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
Proposé par Les Amis de Générargues.. Jeux de société Jeunesse
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