Informations pratiques

Exposition « La Terre vue du ciel » de Yann Arthus-Bertrand 19 et 20 septembre La Bambouseraie en Cévennes Gard

Tarif adulte : 13€ – Tarif enfant (4 à 12 ans) : 9.50€ – Personne en situation handicap : 9.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion de son 170e anniversaire, la Bambouseraie en Cévennes présente l’exposition « La Terre vue du ciel » de Yann Arthus-Bertrand.

À travers une sélection de photographies aériennes emblématiques, découvrez la richesse des paysages du monde et portez un regard nouveau sur notre patrimoine commun.

Cette exposition s’inscrit pleinement dans les valeurs de transmission, de sensibilisation et de préservation qui animent la Bambouseraie depuis sa création.

L’accès à l’exposition est inclus dans le prix du billet d’entrée de la Bambouseraie.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve, 30140 Générargues, France Générargues 30140 Gard Occitanie +33466617047 http://www.bambouseraie.fr Jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie de Prafrance a été créée en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique. Elle abrite une riche collection de plantes exotiques, d’arbres remarquables et surtout une forêt de bambous géants exceptionnelle.

Le site propose de nombreux aménagements paysagers : Bambusarium, labyrinthe végétal, jardin des bassins, village laotien ou encore balade aérienne, offrant une découverte immersive et dépaysante.

Le Vallon du Dragon, conçu par le paysagiste Erik Borja, s’inspire des jardins japonais et joue sur l’équilibre entre végétal et minéral, avec des floraisons printanières et des couleurs d’automne remarquables.

Lieu de promenade, de recherche et de création, la Bambouseraie œuvre à la préservation de la biodiversité et accueille régulièrement des artistes pour des installations in situ inspirées du végétal. Depuis Alès, direction Anduze par la D 910, puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve. Parking.

Dans le cadre de son 170ᵉ anniversaire, la Bambouseraie en Cévennes présente l’exposition « La Terre vue du Ciel » de Yann Arthus-Bertrand.

©Patrick Aventurier