Exposition photo : L’héritage d’un jardin vivant, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Informations pratiques

Exposition photo : L’héritage d’un jardin vivant 19 et 20 septembre La Bambouseraie en Cévennes Gard

Tarif adulte : 13€ – Tarif enfant (4 à 12 ans) : 9.50€ – Personne en situation de handicap : 9.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez une sélection de photographies retraçant les 170 ans d’histoire de la Bambouseraie en Cévennes.

Des premières plantations aux paysages emblématiques d’aujourd’hui, cette exposition vous invite à parcourir l’évolution d’un lieu d’exception, façonné par une passion transmise de génération en génération.

L’accès à l’exposition est inclus dans le prix du billet d’entrée de la Bambouseraie.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve, 30140 Générargues, France Générargues 30140 Gard Occitanie +33466617047 http://www.bambouseraie.fr Jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie de Prafrance a été créée en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique. Elle abrite une riche collection de plantes exotiques, d’arbres remarquables et surtout une forêt de bambous géants exceptionnelle.

Le site propose de nombreux aménagements paysagers : Bambusarium, labyrinthe végétal, jardin des bassins, village laotien ou encore balade aérienne, offrant une découverte immersive et dépaysante.

Le Vallon du Dragon, conçu par le paysagiste Erik Borja, s’inspire des jardins japonais et joue sur l’équilibre entre végétal et minéral, avec des floraisons printanières et des couleurs d’automne remarquables.

Lieu de promenade, de recherche et de création, la Bambouseraie œuvre à la préservation de la biodiversité et accueille régulièrement des artistes pour des installations in situ inspirées du végétal. Depuis Alès, direction Anduze par la D 910, puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve. Parking.

Découvrez une sélection de photographies retraçant les 170 ans d’histoire de La Bambouseraie en Cévennes. Des premières plantations aux paysages emblématiques d’aujourd’hui, cette exposition invite à…

©Bambouseraie en Cévennes