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Ciné plein air, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

vendredi 21 août 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues

Ciné plein air, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
La Bambouseraie en Cévennes
Adresse
552 Montsauve, 30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard

Ciné plein air Vendredi 21 août, 21h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Projection du film « Touchée », réalisé par Alexandra Lamy.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr
Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film

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