AGENDA · Générargues
Ciné plein air, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
vendredi 21 août 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues
Informations pratiques
Ciné plein air Vendredi 21 août, 21h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Projection du film « Touchée », réalisé par Alexandra Lamy.
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr
Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film