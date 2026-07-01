Ciné plein air, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

vendredi 21 août 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues

Informations pratiques

Ciné plein air Vendredi 21 août, 21h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Projection du film « Touchée », réalisé par Alexandra Lamy.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film