Blateiras en fête, Hameau de Blateiras, Générargues

Informations pratiques

Blateiras en fête 21 et 22 août Hameau de Blateiras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Hameau de Blateiras 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie

Concours de boules, apéritifs animés, repas convivial et soirées festives.