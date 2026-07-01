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AGENDA · Générargues

Blateiras en fête, Hameau de Blateiras, Générargues

vendredi 21 août 2026 · Hameau de Blateiras · Générargues

Blateiras en fête, Hameau de Blateiras, Générargues

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Hameau de Blateiras
Adresse
30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard

Blateiras en fête 21 et 22 août Hameau de Blateiras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Hameau de Blateiras 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
Concours de boules, apéritifs animés, repas convivial et soirées festives.

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