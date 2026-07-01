AGENDA · Générargues
Blateiras en fête, Hameau de Blateiras, Générargues
vendredi 21 août 2026 · Hameau de Blateiras · Générargues
Informations pratiques
Blateiras en fête 21 et 22 août Hameau de Blateiras Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00
Hameau de Blateiras 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
Concours de boules, apéritifs animés, repas convivial et soirées festives.
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