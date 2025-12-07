Arbre, le nouveau spectacle du Cirque Bormann Cirque Bormann Paris

Avec cette création originale mêlant performances de cirque, danse, théâtre et effets spéciaux, la famille Bormann a souhaité rendre hommage à ses racines et à cet ARBRE en ancrant son héritage et son savoir-faire artistique dans le contexte actuel de développement durable.

ARBRE c’est une respiration, une bouffée de fantaisie et d’oxygène pour pénétrer dans un monde fantastique. Des racines du cirque aux connections de demain, notre nouvelle création ARBRE est à découvrir dès maintenant. »

Actuellement à Paris – Venez découvrir la nouvelle création du Cirque Bormann !

Plongez dans l’univers fantastique de notre nouvelle création, ARBRE. Ce spectacle unique mêle performances de cirque, danse, théâtre et effets spéciaux pour rendre hommage à nos racines. ARBRE est une bouffée de fantaisie et d’oxygène, une invitation à explorer un monde merveilleux.

Du dimanche 07 décembre 2025 au dimanche 04 octobre 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 17h00

payant

De 15 et 45 euros.

Tout public.

Cirque Bormann 5, rue Lucien Bossoutrot 75015 Paris

https://www.cirquebormann.fr/ +33143173859 contact@cirquebormann.fr https://www.facebook.com/CircusBormann/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CircusBormann/?locale=fr_FR