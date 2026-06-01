Archéo-color, Fabrique de la ville, Saint-Denis

Archéo-color Samedi 13 juin, 16h00 Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, l’association Déchets d’arts et l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis vous invitent à une représentation publique d’environ trente minutes autour du thème de l’eau. Ce spectacle vivant, issu des différentes étapes du projet, mêlera performance, scénographie textile et présence corporelle dans les échafaudages de la « maison-échafaudage ». Pensée comme une expérience sensible et immersive, cette restitution invitera les spectateur·rices à découvrir une interprétation poétique et collective des transformations du paysage et des enjeux liés à l’eau.

Fabrique de la ville 4 rue du cygne, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0613271753 https://www.saintdenis.fr/unite-archeologie-fabrique-ville Située au sud-ouest de la Basilique-cathédrale, elle est composée d’une maison-échafaudage et d’un chantier de fouille programmée, aujourd’hui terminé et remblayé. Elle propose un regard inédit sur l’Histoire de la ville. Métro ligne 13 arrêts Basilique de Saint-Denis ou Porte de Paris

Trame T1 arrêt Basilique de Saint-Denis

RER D gare de Saint-Denis (15min de marche)

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, l’association Déchets d’arts et l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis vous invitent à une représentation publique d’environ trente…

©Déchets d’arts