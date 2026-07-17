ARCHEO VISITE A LA PORTE BEUCHERESSE, Porte Beucheresse, Laval

Informations pratiques

ARCHEO VISITE A LA PORTE BEUCHERESSE 19 et 20 septembre Porte Beucheresse Mayenne

Réservation conseillée au 02 43 49 46 46 avant le 18 septembre (jauge limitée à 5 personnes). Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ou sujettes au vertige.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un chantier de restauration en prélude à une valorisation future du site vient de débuter sur cet élément emblématique de l’enceinte urbaine médiévale. Pénétrez exceptionnellement la fouille au côté d’un archéologue de la Ville de Laval.

Porte Beucheresse 1 Place Hardy de Lévaré 53000 LAVAL Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 46 46 »}]

Un chantier de restauration en prélude à une valorisation future du site vient de débuter sur cet élément emblématique de l’enceinte urbaine médiévale. Pénétrez exceptionnellement la fouille au côté…

©Ville de Laval