Archéologie fantastique, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 26 septembre 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Archéologie fantastique Samedi 26 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit, inscription uniquement pour les enfants _ Présence obligatoire d’un accompagnant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Vite ! Un site archéologique a été découvert au sein du Musée de la Faïence et des Beaux-arts… Mais qu’est ce que c’est ? Les vestiges ne ressemblent à rien de connu serait-ce les légendes du Morvan qui apparaissent ?

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Un site archéologique a été découvert au sein du Musée…

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