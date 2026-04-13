Archéologies partagées. Politique scientifique et valorisation patrimoniale au Maroc, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Archéologies partagées. Politique scientifique et valorisation patrimoniale au Maroc Vendredi 5 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

C’est à partir du cas de l’archéologie que cette table ronde entend contribuer à la réflexion d’envergure conduite ces dernières années sur la science en société. Au Maroc, où se construit le vaste Musée des Sciences de la Terre et de l’Archéologie et où les parcs archéologiques se multiplient, la question du rapport qu’entretient la communauté académique et ses acteurs avec le public, qu’il s’agisse des communautés vivant autour des sites ou des touristes visitant les ruines ou les musées archéologiques est au cœur des politiques scientifiques et culturelles à l’œuvre. En articulant les voix de professionnels de l’archéologie et du domaine de la culture, cette table ronde vise à interroger la manière dont les uns et les autres s’emparent de la question de la médiation scientifique, à sonder son impact éventuel sur leurs manières de travailler et sur leur production. De manière symétrique, la réception par un public élargi, qui n’est plus simplement passif mais qui devient, dans certaines initiatives, co-constructeur de récits locaux ou nationaux, sera également discutée.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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