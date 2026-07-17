Archéo’Squelette, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Archéo’Squelette Samedi 16 janvier 2027, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:30:00+01:00

Fin : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:30:00+01:00

Archéo’Squelette

Des ateliers pour s’initier à l’archéo-anthropologie funéraire grâce à notre module d’inhumation. Pourquoi fouiller une tombe ? Le squelette est devenu pour les archéologues l’élément le plus important d’une sépulture. Son étude permet en effet de retrouver des gestes et des coutumes, et nous en apprend beaucoup sur la vie d’un individu, la santé des individus et parfois sur l’évolution de toute une société.

À partir de 9 ans. Durée : env. 1h30.

Samedi 16 janvier à 15h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Un atelier pour s’initier à l’archéo-anthropologie funéraire

© Arkeofabrik