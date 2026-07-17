Archéo’Squelette, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux
samedi 16 janvier 2027 · Le Temps des Cerises · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Archéo’Squelette Samedi 16 janvier 2027, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:30:00+01:00
Fin : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:30:00+01:00
Archéo’Squelette
Des ateliers pour s’initier à l’archéo-anthropologie funéraire grâce à notre module d’inhumation. Pourquoi fouiller une tombe ? Le squelette est devenu pour les archéologues l’élément le plus important d’une sépulture. Son étude permet en effet de retrouver des gestes et des coutumes, et nous en apprend beaucoup sur la vie d’un individu, la santé des individus et parfois sur l’évolution de toute une société.
À partir de 9 ans. Durée : env. 1h30.
Samedi 16 janvier à 15h
Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.
En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.
Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h
Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.
Un atelier pour s’initier à l’archéo-anthropologie funéraire
© Arkeofabrik
À voir aussi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
- Soirée Blind test & Karaoké, Le Nida, Issy-les-Moulineaux 17 juillet 2026
- Les Cocheurs d’Issy : 7e balade, formule classique, Passerelle du parc de l’Île Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux 18 juillet 2026
- Concert Piano Bar – Robin Motheron (The Voice), Le Nida, Issy-les-Moulineaux 24 juillet 2026
- Stages d’aide scolaire collège et lycée, Espace Jeunes Anne Frank, Issy-les-Moulineaux 24 août 2026
- Cinéma en plein air – Parvis de Corentin Celton, Place Paul Vaillant Couturier, Issy-les-Moulineaux 4 septembre 2026