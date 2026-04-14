Archi express : le quai du Wault, Quai du Wault, Lille

Archi express : le quai du Wault Samedi 25 avril, 15h00 Quai du Wault Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:45:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:45:00+02:00

Les architectures Art déco se sont développées dans toute la ville, y compris dans les quartiers anciens. Le secteur du quai du Wault a connu un renouveau dès les années 1920, avec la construction d’immeubles d’habitation et de bâtiments industriels. Pour en savoir plus, suivez le guide !

Quai du Wault 20 Quai du Wault Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Visite guidée de 45 minutes à la découverte des architecture Art déco dans le secteur du quai du Wault.

© Daniel Rapaich – Dicom Ville de Lille