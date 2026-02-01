Archi-jeux – Découvrez l’architecture en famille !, CAUE 25, Besancon
samedi 17 octobre 2026 · CAUE 25 · Besancon
Informations pratiques
Archi-jeux – Découvrez l’architecture en famille ! Samedi 17 octobre, 10h00 CAUE 25 Doubs
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Jeux de plateau, cartes, constructions, questions-réponses… pour petits et grands
Activités gratuites & ouvertes à tous
Découverte de notre centre de documentation et du site historique du Fort Griffon
Réveillez votre créativité, expérimentez ensemble et passez un moment convivial !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Samedi 17 octobre 2026
De 10h à 17h30 – participation selon convenance (entrée et sortie libres)
Maison de l’Habitat du Doubs – Fort Griffon, Besançon
⚠️ Inscription obligatoire
Infos & inscription : https://www.maisonhabitatdoubs.fr/journees-nationales-de-larchitecture-2026-archi-jeux-decouvrir-larchitecture-lurbanisme-lenvironnement-en-famille/
CAUE 25 1 chemin de ronde du Fort Griffon 25000 Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381821922 https://caue25.org https://regards.habiternosterritoires-bfc.fr;http://www.caue-observatoire.fr;http://www.scoop.it/t/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte;http://petitsbruits.wordpress.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 68 37 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr »}] [{« link »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/journees-nationales-de-larchitecture-2026-archi-jeux-decouvrir-larchitecture-lurbanisme-lenvironnement-en-famille/ »}] Association départementale de droit privé (loi 1901), qui a la mission de service public de de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation des habitants dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement. Bus (arrêts Rempart, gare Viotte) ; vélocité (gare viotte et places Bouchot et Leclerc) et parking des glacis
Envie d’un après-midi ludique et créatif avec vos enfants ? Venez jouer, construire, réfléchir et explorer autour de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement ️
CAUE 25
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