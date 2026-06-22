Archibald Ligonnière A NEW HOME Le Camembert Jazz Festival Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Archibald Ligonnière A NEW HOME Le Camembert Jazz Festival

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Concert organisé par l’association Le Camembert

Avec New Home, Archibald Ligonnière signe son tout premier album en tant que leader. Un disque à la fois intime et généreux, qui marque une étape décisive dans son parcours de musicien celle de l’affirmation d’une voix personnelle, après des années à collaborer, accompagner, expérimenter. Pour donner vie à ces compositions, Archibald Ligonnière s’entoure de musiciens d’exceptions. Chacun apporte sa couleur et son univers. L’équilibre entre les timbres du souffle du sax soprano à la profondeur de la contrebasse, des guitares aériennes au piano lyrique permet de tisser un son collectif riche, organique et inspiré.

Né en Vendée, Archibald Ligonnière monte sur scène dès l’âge de 8 ans. A 11 ans, il joue déjà dans les clubs de jazz. A 14 ans, il s’installe à Paris et fréquente les clubs emblématiques de la capitale. Très vite il attire l’attention et accompagne de grands noms de la scène française et internationale Scott Henderson, Richard Bona, Jimmy Haslip, Nicolas Folmer…

Archibald Ligonnière Batterie et percussions

Stéphane Guillaume Saxophones sopranos & ténor, flûte

Tom Ibarra guitares

Jean-Yves Jung Piano

Gildas Boclé Contrebasse

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– Durée 1h20

– Tout public

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite

– Tarif adhérent un justificatif vous sera demandé sur place

– Ouverture des portes à 15h15.

– Arrêt de la billetterie le jour même à 14h. .

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Concert organized by the Le Camembert association

L’événement Archibald Ligonnière A NEW HOME Le Camembert Jazz Festival Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin