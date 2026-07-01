ArchiVacances d’été // ArchiVoleur géant, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

ArchiVacances d’été // ArchiVoleur géant 9 juillet – 6 août, certains jeudis Archives municipales Pas-de-Calais

3.50 euros / enfant (jeune public de 6 à 16 ans) et gratuit pour un accompagnant // 5 euros (+16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00

Dans cette version grandeur nature sur un plateau de 6x6m, incarnez les personnages et élucidez l’enquête. Pour gagner, vous devez retrouver le voleur, le trésor dérobé et la pièce où il a été caché.

Activité à réaliser en famille et/ou entre ami(e).

À partir de 6 ans (si accompagnant) ou 9 ans.

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.91.90.01.10 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Jeu de stratégie inspiré du Cluedo ArchiVoleur enquête