Visite guidée « Boulogne, une ville nouvelle après-guerre », Statue « Shake Hands », Boulogne-sur-Mer
mardi 7 juillet 2026 · Statue "Shake Hands" · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée « Boulogne, une ville nouvelle après-guerre » 7 juillet – 25 août, les mardis Statue « Shake Hands » Pas-de-Calais
Billetterie auprès de l’office de Tourisme : 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T15:00:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Boulogne est un chantier à ciel ouvert. Suivez le guide pour comprendre la Reconstruction le long de la Liane.
Tous les mardis dans le cadres des visites guidées estivales programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer
Durée : 1 h 30
Billetterie auprès de l’Office de tourisme du Boulonnais Côte d’Opale.
Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.
Statue « Shake Hands » 70 Bd Gambetta, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]
Suivez le guide pour découvrir la ville de Boulogne de la Reconstruction visite guidée Reconstruction
Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer
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