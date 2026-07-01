ArchiVacances d’été // Jeu d’enquête, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer
mardi 7 juillet 2026 · Archives municipales · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
ArchiVacances d’été // Jeu d’enquête 7 juillet – 4 août, certains mardis Archives municipales Pas-de-Calais
3.50 euros / enfant (jeune public de 6 à 16 ans) et gratuit pour un accompagnant // 5 euros (+16 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00
À partir de documents d’archives, résolvez « la mystérieuse disparition au Casino ». Un jeu d’enquête innovant où vous découvrirez toute la richesse du patrimoine boulonnais à la fin du XIXe siècle.
À vous de jouer détective !
Activité à réaliser en famille et/ou entre ami(e)s.
À partir de 12 ans.
Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.91.90.01.10 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Mystérieuse disparition au Casino
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