ArchiVacances d’été // Jeu d’enquête, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

ArchiVacances d’été // Jeu d’enquête 7 juillet – 4 août, certains mardis Archives municipales Pas-de-Calais

3.50 euros / enfant (jeune public de 6 à 16 ans) et gratuit pour un accompagnant // 5 euros (+16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00

À partir de documents d’archives, résolvez « la mystérieuse disparition au Casino ». Un jeu d’enquête innovant où vous découvrirez toute la richesse du patrimoine boulonnais à la fin du XIXe siècle.

À vous de jouer détective !

Activité à réaliser en famille et/ou entre ami(e)s.

À partir de 12 ans.

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.91.90.01.10 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Mystérieuse disparition au Casino