Informations pratiques

Reims

Archives of Feelings

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27 20:00:00

fin : 2027-05-28 22:00:00

Date(s) :

2027-05-27 2027-05-28

Tout public

Archives of Feelings

Conception, chorégraphie, mise en scène et scénographie Gisèle Vienne

Texte des voix intérieures Marie NDiaye

Autres textes les interprètes

· En partenariat avec le Manège, scène nationale Reims ·

Par la danse et par les mots, Archives of Feelings donne vie aux confessions des membres d’une famille choisie, réunie dans les derniers soubresauts d’une célébration où il est permis d’être soi, profond et sentimental.

Dans une salle des fêtes à l’ambiance de fin de soirée, après qu’une majeure partie des invités soit partie, ne restent que les proches amis des mariés. Gisèle Vienne explore les rapports de pouvoir à travers nos cadres perceptifs et fait de cette vision du beau milieu de la nuit une création chorégraphique et théâtrale à l’esthétique singulière. Par les mouvements et les pensées, huit personnages se demandent ce que signifie “faire famille”, et vivent les liens affectifs comme des lieux de résistance. L’écrivaine Marie NDiaye imagine l’histoire d’une galerie de personnages, laissant affleurer, via leur voix intérieure, des préoccupations liées à la crise climatique, à l’hétéronormativité, au racisme et à leur articulation au sein des systèmes d’exploitation.

Parole de la conceptrice, chorégraphe, metteuse en scène et scénographe

Ce projet s’inscrit dans notre longue recherche sur les rapports de pouvoirs et leur construction. Il permet l’étude minutieuse des différents types de rapports de pouvoirs, ce qui les lie et les différencie, à travers les gestes dans nos expériences quotidiennes.

Gisèle Vienne

Dates

Jeudi 27 mai 20h

Vendredi 28 mai 20h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 14 ans

Durée estimée 2h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Archives of Feelings

L’événement Archives of Feelings Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne