Archives of Feelings Comédie CDN de Reims Reims
jeudi 27 mai 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Archives of Feelings
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-27 20:00:00
fin : 2027-05-28 22:00:00
Date(s) :
2027-05-27 2027-05-28
Tout public
Archives of Feelings
Conception, chorégraphie, mise en scène et scénographie Gisèle Vienne
Texte des voix intérieures Marie NDiaye
Autres textes les interprètes
· En partenariat avec le Manège, scène nationale Reims ·
Par la danse et par les mots, Archives of Feelings donne vie aux confessions des membres d’une famille choisie, réunie dans les derniers soubresauts d’une célébration où il est permis d’être soi, profond et sentimental.
Dans une salle des fêtes à l’ambiance de fin de soirée, après qu’une majeure partie des invités soit partie, ne restent que les proches amis des mariés. Gisèle Vienne explore les rapports de pouvoir à travers nos cadres perceptifs et fait de cette vision du beau milieu de la nuit une création chorégraphique et théâtrale à l’esthétique singulière. Par les mouvements et les pensées, huit personnages se demandent ce que signifie “faire famille”, et vivent les liens affectifs comme des lieux de résistance. L’écrivaine Marie NDiaye imagine l’histoire d’une galerie de personnages, laissant affleurer, via leur voix intérieure, des préoccupations liées à la crise climatique, à l’hétéronormativité, au racisme et à leur articulation au sein des systèmes d’exploitation.
Parole de la conceptrice, chorégraphe, metteuse en scène et scénographe
Ce projet s’inscrit dans notre longue recherche sur les rapports de pouvoirs et leur construction. Il permet l’étude minutieuse des différents types de rapports de pouvoirs, ce qui les lie et les différencie, à travers les gestes dans nos expériences quotidiennes.
Gisèle Vienne
Dates
Jeudi 27 mai 20h
Vendredi 28 mai 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée estimée 2h .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Archives of Feelings
L’événement Archives of Feelings Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Jeunes Talents Le Cellier Reims 11 septembre 2026
- FESTIVAL ASAR 2026 Reims 13 septembre 2026
- Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims 13 septembre 2026
- Les Relais du Goût Reims 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims 18 septembre 2026