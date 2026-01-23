Archives Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Archives

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-19 19:00:00

fin : 2027-06-19 20:00:00

Date(s) :

2027-06-19

Tout public

Archives

[titre provisoire]

Texte et mise en scène David Geselson

Plongez au cœur du processus de création les artistes vous ouvrent les portes des répétitions !

Les équipes artistiques et techniques travaillent tout au long de l’année sur les différentes scènes de la Comédie.

Ces répétitions sont ponctuées d’étapes de création des temps de partage du travail en cours et d’échanges entre l’équipe en résidence et le public.

Un homme seul dans un centre d’archives.

Sa famille s’est exilée pour fuir la guerre, ou quelque chose qui s’en approche. Il est resté avec l’espoir de sauver ce qu’il semble indispensable de conserver.

Il écoute chaque jour la voix d’une mère et de sa fille au Moyen-Orient, qui survivent, sous les bombes.

Il écoute la voix de son enfant à lui, qu’il a enregistrée, avant son départ.

Il écoute Les archives du cœur, l’œuvre d’un artiste qui a collecté le son des battements de cœur à travers le monde. Il classe les cartes du monde et les récits de guerre, il archive les espoirs de paix et les histoires de fin du monde racontées dans l’Ancien Testament, il organise l’histoire des révolutions scientifiques du XXème siècle et écoute les chefs-d’œuvre de la musique du XVIIIème.

Jusqu’au moment où l’on vient prendre sa place, et choisir à sa place, ce que, dans le nouveau monde, on gardera, ou que l’on effacera.

Et puis un jour, les deux enfants, son fils, et la jeune fille du Moyen-Orient, se rencontreront, dans le monde que les adultes leur auront laissé.

Qu’auront-ils à nous dire de l’avenir qu’ils espèrent ? Du présent dont ils auront hérité ?

Archives [titre provisoire] sera une rêverie, une mise en forme fragmentaire, musicale, dansée, filmée. Que choisissons-nous collectivement de sauvegarder face aux dangers qui nous guettent ?

Notre mémoire commune, celle de l’humanité, est archivée à travers le monde. Collectivement, nous laissons des traces pour les générations suivantes. Que feront-elles de leurs héritages ? Qu’auront-elles à nous en dire ?

Dans un monde en crise, la mémoire est une arme.

La protéger nous suffira-t-il pour construire un monde en paix ?

David Geselson, auteur et metteur en scène

Date Jeudi 17 juin 19h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public

Durée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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L’événement Archives Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne