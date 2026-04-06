Ariane Brodier Scènacle Besançon
Ariane Brodier Scènacle Besançon jeudi 3 décembre 2026.
Besançon
Ariane Brodier
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Un homme bon, c’est une qualité.Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.
Sept ans après “Mytho” son spectacle sur la Mythologie Grecque mis en scène par Jarry, Ariane Brodier revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.
Elle y démonte avec humour et tendresse toutes les étiquettes qu’on colle aux femmes bonne mère, bonne copine, bonne a tout faire, bonne à marier… ou juste “bonne” ?
Dans ce spectacle plus personnel, Ariane se dévoile, partage ses contradictions, ses expériences, ses fêlures aussi — toujours avec autodérision et franchise.
Et si on arrêtait de vouloir être bonne partout, pour simplement être soi ?
Un spectacle cash, drôle, touchant et libérateur
spectacle déconseillé pour les moins de 14 ans. .
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ariane Brodier
L’événement Ariane Brodier Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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