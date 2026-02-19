Armures au féminin Sedan
samedi 14 mars 2026.
Armures au féminin
Château fort Sedan Ardennes
Tarif : 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Visite thématique de l'exposition Chefs-d'œuvre ! Armures de la collection des princes
.
Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Themed tour of the exhibition Masterpieces! Armor from the Princes' Collection
L’événement Armures au féminin Sedan a été mis à jour le 2026-02-17 par Ardennes Tourisme