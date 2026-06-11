Arnaud Gidoin dans 55 ans Compiègne

Compiègne

Arnaud Gidoin dans 55 ans

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Auteur Arnaud Gidoin

Genre One Man Show

Le tout nouveau spectacle d’Arnaud Gidoin !

Gagner du terrain, en perdre souvent, prendre des coups parfois mais essayer d’avancer, toujours de progresser.

La vie ne ressemblerait elle pas à un match de Football américain ?

Petit Arnaud était passionné par les états unis, leurs sports, leurs super héros, mais il a très vite compris que les super héros n’attérissent pas en île de France , à moins de s’appeler Looseman ou taupeman.

20 ans après son premier seul en scène et à l’âge ou d’autres s’arrêtent, Arnaud reprend du service.

Plus en forme et plus chauve que jamais, il se sent prêt à vous livrer quelques petits conseils pour combattre les épreuves de la vie.

Allons sauver notre prostate et montrer au monde qu’il existe encore une vie après 55 ans !

De ces aventures en milieu rural, sa rencontre avec Rael et sa présence à un mariage naturiste.. tout y passe !

Une chose est sûre, c’est qu’Arnaud ne vous lâchera pas tant que vous n’aurez pas saisi que l’âge… c’est dans la tête… parfois.

Auteur Arnaud Gidoin

Genre One Man Show

Le tout nouveau spectacle d’Arnaud Gidoin !

Gagner du terrain, en perdre souvent, prendre des coups parfois mais essayer d’avancer, toujours de progresser.

La vie ne ressemblerait elle pas à un match de Football américain ?

Petit Arnaud était passionné par les états unis, leurs sports, leurs super héros, mais il a très vite compris que les super héros n’attérissent pas en île de France , à moins de s’appeler Looseman ou taupeman.

20 ans après son premier seul en scène et à l’âge ou d’autres s’arrêtent, Arnaud reprend du service.

Plus en forme et plus chauve que jamais, il se sent prêt à vous livrer quelques petits conseils pour combattre les épreuves de la vie.

Allons sauver notre prostate et montrer au monde qu’il existe encore une vie après 55 ans !

De ces aventures en milieu rural, sa rencontre avec Rael et sa présence à un mariage naturiste.. tout y passe !

Une chose est sûre, c’est qu’Arnaud ne vous lâchera pas tant que vous n’aurez pas saisi que l’âge… c’est dans la tête… parfois. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Arnaud Gidoin

Genre: One-Man Show

Arnaud Gidoin’s brand-new show!

Gaining ground, often losing it, taking a few hits along the way, but always trying to move forward, always striving to improve.

Doesn’t life resemble an American football game?

Little Arnaud was passionate about the United States, its sports, its superheroes, but he quickly realized that superheroes don’t land on the Île de France, unless your name is Looseman or Taupeman.

Twenty years after his first solo show and at an age when others are settling down, Arnaud is back in action.

Fitter and balder than ever, he’s ready to share a few tips on how to tackle life’s challenges.

Let’s save our prostates and show the world that there’s still life after 55!

From his adventures in the countryside, his encounter with Rael, and his attendance at a naturist wedding… he leaves no stone unturned!

One thing is certain: Arnaud won’t let you off the hook until you realize that age… is all in the mind… sometimes.

L’événement Arnaud Gidoin dans 55 ans Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme