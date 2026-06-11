Chéri, faut qu’on parle Compiègne

Compiègne

Chéri, faut qu’on parle

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16

Auteur Guillaume Renoult

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie !

Sandrine et Patrick sont fous amoureux l’un de l’autre mais avec un petit…un très petit…un très très petit point de discorde…

Sandrine rêve d’un enfant mais pour le moment le seul enfant qu’elle ait c’est son immature de Patrick… Un des plus gros succès du café-théâtre en tournée de ses dernières années ! Prix du printemps du rire 2012. Plus de 900 représentations.

Faisons-nous un enfant parce que c’est la bonne personne ou parce que c’est le moment ?…

Le thème de l’engagement et de la responsabilité de devenir parent est abordé avec humour et délicatesse.

A travers Sandrine et Patrick, que nous soyons homme ou femme, un sujet qui nous parle à tous et traité de manière si drôle et parlante que pendant 1h15 on ne cherche pas à savoir ni à comprendre qui a raison ou tort. On préfère rire de cet enchaînement de situations quotidiennes. Les petits égoïsmes de chacun sont exacerbés par le comportement immature et attachant de ce grand gosse dans un corps sportif et la tendresse agacée de la jeune femme qui n’assumera son rôle que lorsqu’elle sera mère.

L’humour est bon enfant, les situations pertinentes et le duo est adorable, entre chamailleries, vrais petits problèmes et faux gros problèmes la recette idéale pour une comédie moderne qui fait mouche.

Auteur Guillaume Renoult

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie !

Sandrine et Patrick sont fous amoureux l’un de l’autre mais avec un petit…un très petit…un très très petit point de discorde…

Sandrine rêve d’un enfant mais pour le moment le seul enfant qu’elle ait c’est son immature de Patrick… Un des plus gros succès du café-théâtre en tournée de ses dernières années ! Prix du printemps du rire 2012. Plus de 900 représentations.

Faisons-nous un enfant parce que c’est la bonne personne ou parce que c’est le moment ?…

Le thème de l’engagement et de la responsabilité de devenir parent est abordé avec humour et délicatesse.

A travers Sandrine et Patrick, que nous soyons homme ou femme, un sujet qui nous parle à tous et traité de manière si drôle et parlante que pendant 1h15 on ne cherche pas à savoir ni à comprendre qui a raison ou tort. On préfère rire de cet enchaînement de situations quotidiennes. Les petits égoïsmes de chacun sont exacerbés par le comportement immature et attachant de ce grand gosse dans un corps sportif et la tendresse agacée de la jeune femme qui n’assumera son rôle que lorsqu’elle sera mère.

L’humour est bon enfant, les situations pertinentes et le duo est adorable, entre chamailleries, vrais petits problèmes et faux gros problèmes la recette idéale pour une comédie moderne qui fait mouche. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Guillaume Renoult

Genre: Comedy

This comedy is back with a bang!

Sandrine and Patrick are madly in love with each other, but with one small…one very small…one very, very small point of contention…

Sandrine dreams of having a child, but right now the only child she has is her immature Patrick… One of the most successful touring café-théâtre shows of recent years! Prix du printemps du rire 2012. Over 900 performances.

Do we have a child because it’s the right person or because it’s the right time?…

The theme of commitment and the responsibility of becoming a parent is approached with humor and delicacy.

Through Sandrine and Patrick, whether we’re men or women, a subject that speaks to us all is treated in such a funny and telling way that for 1h15 we don’t try to know or understand who’s right or wrong. We’d rather laugh at this sequence of everyday situations. Everyone’s little egoisms are exacerbated by the immature, endearing behavior of this big kid in an athletic body, and the annoyed tenderness of the young woman who won’t assume her role until she’s a mother.

The humor is good-natured, the situations pertinent and the duo adorable, between bickering, real little problems and fake big ones: the ideal recipe for a modern comedy that hits the nail on the head.

L’événement Chéri, faut qu’on parle Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme