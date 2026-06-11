Pour le meilleur… Compiègne

Compiègne

Pour le meilleur…

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Auteur Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

Genre Comédie

Les revoilà pour votre plus grand plaisir !

Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’y a pas de raison !

Comment un vrai couple a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est ce que La Pat’ Patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est ce que Baby Shark a dévoré ACDC ?

Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur…

Auteur Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

Genre Comédie

Les revoilà pour votre plus grand plaisir !

Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’y a pas de raison !

Comment un vrai couple a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est ce que La Pat’ Patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est ce que Baby Shark a dévoré ACDC ?

Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

Genre: Comedy

They’re back for your viewing pleasure!

After sharing their happiness as a couple, they decided to share their struggles as a family of four—because why not!

How did a “real couple” survive the arrival of two kids in just two years? Did Paw Patrol make Céline Dion disappear on a mission? Did Baby Shark devour AC/DC?

Much busier, but just as crazy as ever, Arnaud and Gaëlle are back for new adventures, as a family and for the best…

L’événement Pour le meilleur… Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme