Gaëlle Gauthier est Vintage Compiègne

Compiègne

Gaëlle Gauthier est Vintage

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Auteur Gaëlle Gauthier

Genre One woman Show

Venez découvrir le tout dernier spectacle de Gaëlle Gauthier !

Q1: tu es au mariage de ta meilleure amie et le DJ lance un madison.

A/ Aller on y va c’est le mariage de ma meilleure pote quand même !

B/ Babaou babaou tu adoooooores tu es clairement cette personne qui fait même le petit tour au milieu de la chorée. Les vrais savent.

C/ Quelle angoisse ce mariage !

Q2: tu te retrouves dans une soirée karaoké.

A/ Tu es la bonne copine qui accepte de chanter une chanson en groupe.

B/ Tu es cette personne qui ne lâche pas le micro de la soirée.

C/ Quelle angoisse ce karaoké !

Q3: tu le vois ce petit calendrier avec des chats trop mignons ?

A/ J’avoue j’aime bien mais surtout chez les autres.

B/ J’adoooooooooore où est ce qu’on trouve le même ?

C/ Quelle angoisse ce calendrier !

Tu as obtenu un maximum de

A/ c’est le moment de réveiller toutes ces good vibes qui sont en toi en venant partager un super moment: les démons de minuit ont besoin de toi !

B/ tu es cette super copine qui prend des places pour tout le monde parce que tu sais déjà que vous allez passer une super soirée. Avec un peu de chance tu chanteras peut être même en duo avec Gaëlle sur scène ! Go!

C/ tu as des ennemis ? Alors envoies les voir ce spectacle et tu deviendras: leur meilleure amie ! Quelle angoisse ce questionnaire…

Auteur Gaëlle Gauthier

Genre One woman Show

Venez découvrir le tout dernier spectacle de Gaëlle Gauthier !

Q1: tu es au mariage de ta meilleure amie et le DJ lance un madison.

A/ Aller on y va c’est le mariage de ma meilleure pote quand même !

B/ Babaou babaou tu adoooooores tu es clairement cette personne qui fait même le petit tour au milieu de la chorée. Les vrais savent.

C/ Quelle angoisse ce mariage !

Q2: tu te retrouves dans une soirée karaoké.

A/ Tu es la bonne copine qui accepte de chanter une chanson en groupe.

B/ Tu es cette personne qui ne lâche pas le micro de la soirée.

C/ Quelle angoisse ce karaoké !

Q3: tu le vois ce petit calendrier avec des chats trop mignons ?

A/ J’avoue j’aime bien mais surtout chez les autres.

B/ J’adoooooooooore où est ce qu’on trouve le même ?

C/ Quelle angoisse ce calendrier !

Tu as obtenu un maximum de

A/ c’est le moment de réveiller toutes ces good vibes qui sont en toi en venant partager un super moment: les démons de minuit ont besoin de toi !

B/ tu es cette super copine qui prend des places pour tout le monde parce que tu sais déjà que vous allez passer une super soirée. Avec un peu de chance tu chanteras peut être même en duo avec Gaëlle sur scène ! Go!

C/ tu as des ennemis ? Alors envoies les voir ce spectacle et tu deviendras: leur meilleure amie ! Quelle angoisse ce questionnaire… .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Ga%EBlle Gauthier

Genre: One-Woman Show

Come check out Ga%EBlle Gauthier’s brand-new show!

Q1: You’re at your best friend’s wedding and the DJ starts playing a medley.

A/ Come on, let’s go—it’s my bestie’s wedding, after all!

B/ Babaou babaou, you loooooove it—you’re clearly the kind of person who even does that little spin in the middle of the dance floor. Those in the know get it.

C/ This wedding is so stressful!

Q2: You find yourself at a karaoke night.

A/ You’re the good friend who agrees to sing a song with the group.

B/ You’re the one who won’t let go of the mic all night.

C/ Karaoke is so nerve-wracking!

Q3: Do you see that little calendar with the super cute cats?

A/ I’ll admit I like it, but mostly when it’s at other people’s houses.

B/ I loooooove it—where can I find one just like it?

C/ That calendar is so stressful!

You scored a maximum of:

A/ It’s time to awaken all those good vibes inside you by coming to share a great time: the Midnight Demons need you!

B/ You’re that awesome friend who gets tickets for everyone because you already know you’re going to have a great night. With a little luck, you might even get to sing a duet with Gaëlle on stage! Go!

C/ Do you have enemies? Then send them to see this show and you’ll become: their best friend! How nerve-wracking is this questionnaire?

L’événement Gaëlle Gauthier est Vintage Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme