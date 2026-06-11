Par amour du risque Compiègne

Compiègne

Par amour du risque

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Auteur Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

Genre Comédie

Après Pour le meilleur… , le nouveau spectacle de Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin.

Si on peut rire de tout dans la vie, peut-on parler de tout dans un couple ?

Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps, de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou.

Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent.

Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate tout y passe !

Mais est-il toujours bon de prendre des risques en amour ?

Arnaud et Gaëlle seront ils encore ensemble à l’issue de la représentation ?

Vous aurez la réponse en venant découvrir ce nouveau spectacle hilarant Par amour du risque

Auteur Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

Genre Comédie

Après Pour le meilleur… , le nouveau spectacle de Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin.

Si on peut rire de tout dans la vie, peut-on parler de tout dans un couple ?

Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps, de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou.

Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent.

Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate tout y passe !

Mais est-il toujours bon de prendre des risques en amour ?

Arnaud et Gaëlle seront ils encore ensemble à l’issue de la représentation ?

Vous aurez la réponse en venant découvrir ce nouveau spectacle hilarant Par amour du risque .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Authors: Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

Genre: Comedy

Following Pour le meilleur… , the new show by Gaëlle Gauthier and Arnaud Gidoin.

If we can laugh at everything in life, can we talk about everything in a relationship?

To achieve harmony, seasoned experts advise couples who want their relationship to last to dare to tackle all sensitive topics and have no taboos.

Ga%EBlle and Arnaud, who love taking risks, have thus decided to listen to these experts and tackle all the topics that cause friction.

From sex to raising children to prostate issues—they cover it all!

But is it always a good idea to take risks in love?

Will Arnaud and Gaëlle still be together at the end of the show?

You’ll find out by coming to see this hilarious new show: “For the Love of Risk”

L’événement Par amour du risque Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme