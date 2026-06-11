Compiègne

Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart

7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Jouez, riez, partagez ! La bibliothèque se transforme en terrain de jeu pour toute la famille. Un moment convivial pour s’amuser ensemble et redécouvrir le plaisir du jeu.

À partir de 3 ans.

Sur inscription au 03.44.23.57.57 ou dans les bibliothèques.

Jouez, riez, partagez ! La bibliothèque se transforme en terrain de jeu pour toute la famille. Un moment convivial pour s’amuser ensemble et redécouvrir le plaisir du jeu.

À partir de 3 ans.

Sur inscription au 03.44.23.57.57 ou dans les bibliothèques. .

7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 57 57

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English :

Play, laugh, and share! The library is turning into a playground for the whole family. A fun time to enjoy together and rediscover the joy of play.

Ages 3 and up.

Register by calling 03.44.23.57.57 or at the libraries.

L’événement Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme