Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart Compiègne
Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart Compiègne samedi 11 juillet 2026.
Compiègne
Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart
7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Jouez, riez, partagez ! La bibliothèque se transforme en terrain de jeu pour toute la famille. Un moment convivial pour s’amuser ensemble et redécouvrir le plaisir du jeu.
À partir de 3 ans.
Sur inscription au 03.44.23.57.57 ou dans les bibliothèques.
Jouez, riez, partagez ! La bibliothèque se transforme en terrain de jeu pour toute la famille. Un moment convivial pour s’amuser ensemble et redécouvrir le plaisir du jeu.
À partir de 3 ans.
Sur inscription au 03.44.23.57.57 ou dans les bibliothèques. .
7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 57 57
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English :
Play, laugh, and share! The library is turning into a playground for the whole family. A fun time to enjoy together and rediscover the joy of play.
Ages 3 and up.
Register by calling 03.44.23.57.57 or at the libraries.
L’événement Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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