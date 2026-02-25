Arnaud Tsamère Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Arnaud Tsamère

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 36 – 36 – 40 EUR

Catégorie 1 40€

Catégorie 2 36€

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

2026-11-18

Arnaud Tsamère débarque à Montélimar !

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

Arnaud Tsamère arrives in Montélimar!

