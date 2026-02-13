Arpentage du livre de Delphine Chedaleux « Du savon et des larmes », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Arpentage du livre de Delphine Chedaleux « Du savon et des larmes » Vendredi 6 mars, 09h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T12:00:00+01:00

ARPENTAGE

du livre de Delphine Chedaleux « Du savon et des larmes »

Préparation collective de la rencontre avec l’autrice du jeudi 2 avril 2026

Arpentage selon Wikipédia : « L’arpentage est une méthode de lecture collective d’un livre, issue de l’éducation populaire. Lors d’un temps déterminé, plusieurs participants se partagent un document écrit et chacun lit individuellement une courte partie de ce document. Ensuite, les participants partagent aux autres membres du groupe le contenu de leur lecture »

Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque, sur place ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre de la rencontre avec l’autrice le jeudi 2 avril 2026 EMI Education aux médias et à l’information

© Editions Amsterdam