Et si la seconde main, loin de représenter une réelle alternative à la surconsommation, marchait main dans la main avec la fast fashion ? Pour cette séance, on vous propose de détricoter puis remonter le fil de ces flux mondialisés avec Emmanuelle Durand.

Anthropologue rattachée à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et au LEST (Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail d’Aix-Marseille Université), Emmanuelle Durand enseigne à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles. Intéressée par les filières matérielles, elle part des objets/déchets pour documenter les pratiques quotidiennes de travail et de consommation.

Issu des mouvements d’éducation populaire, l’arpentage est une méthode de lecture collective consistant à découvrir un ouvrage à plusieurs. On partage le livre en plusieurs morceaux que l’on se distribue.

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 13h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire

