Arpentages thématiques – Une écologie décoloniale de Malcom Ferdinand Polytech Paris-Saclay Orsay

Arpentages thématiques – Une écologie décoloniale de Malcom Ferdinand Jeudi 26 mars 2026, 12h30 Polytech Paris-Saclay Essonne

Entrée libre, Sur inscription

Le service Développement Durable & Responsabilité Sociétale (DDRS) de Polytech Paris-Saclay vous invite à une série d’arpentages autour de textes engagés et inspirants. Ces rencontres conviviales et réflexives sont ouvertes à la communauté universitaire de l’Université Paris-Saclay (étudiant.es, personnels administratifs, enseignants et de recherche) et se déroulent à Polytech Paris-Saclay, en salle Flex (Bât. 620).

L’arpentage est une méthode de lecture collective issue de l’éducation populaire. Elle permet de s’approprier un texte en le lisant à plusieurs, puis en partageant ses impressions et analyses.

La séance aura lieu le Jeudi 26 mars 2026, de 12h30 à 14h00, avec le livre Une écologie décoloniale de Malcom Ferdinand.

Découvrez le programme complet et inscrivez-vous aux prochaines séances : https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/arpentages-thematiques

Polytech Paris-Saclay Rue de Broglie 91400 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

