Arsène Lupin – Gentleman illusionniste, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

samedi 3 avril 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Arsène Lupin – Gentleman illusionniste Samedi 3 avril 2027, 15h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 € – Moins de 26 ans : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T15:00:00+02:00 – 2027-04-03T16:15:00+02:00

Fin : 2027-04-03T15:00:00+02:00 – 2027-04-03T16:15:00+02:00

DE ELY GRIMALDI ET IGOR DE CHAILLÉ

MISE EN SCÈNE NICOLAS NEBOT

AVEC CHIARA BOSCO, ALICE FLEUREY, JÉRÉMY ICHOU, GRANT LAWRENS, THÉO LIMA, AGNÈS MIGURAS, FRANTZ MOREL À L’HUISSIER, SOPHIE TELLIER.

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE PATRICIA DELON

MAGIE ET INTERACTIONS DIGITALES LES FRENCH TWINS

CRÉATION VISUELLE DIGITALE RAPHAËL ALISTAIR

LUMIÈRE LAURENT BÉAL ET DIDIER BRUN

COSTUMES MARIE CREDOU

MUSIQUE DOMINIQUE MATTEI

HABILLEUSES LUCIE MERZEAU ET GAËLLE JOBART

PRODUCTION THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ET ZODA PRODUCTIONS

AVEC LE SOUTIEN DE L’ADAMI

DURÉE 1H15

EN FAMILLE – À PARTIR DE 6 ANS

Paris, Années folles. Arsène Lupin, maître du déguisement et de l’illusion, se lance dans une course effrénée pour déjouer sa plus redoutable adversaire, la Comtesse de Cagliostro. Entre poursuites haletantes et énigmes mystérieuses, il devra tromper la vigilance de l’inspecteur Ganimard et échapper aux pièges qui se referment sur lui. Mais attention, dans cet univers où tout n’est qu’illusion, chaque spectateur pourrait devenir complice de l’aventure…

Une troupe débordante d’énergie, des projections vidéo saisissantes, un spectacle novateur mêlant humour et suspense à vivre en famille !

« « Arsène Lupin, gentleman illusionniste » et son ambiance Années folles séduisent petits et grands » LE PARISIEN

« Un ravissement pour les enfants comme pour les parents » THEATRONLINE

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre – Jeune public

© Germaine Wambergue