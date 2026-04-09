Art d’éco Cité de l’économie Paris

Croissance, dette, marchés, échanges… autant de concepts à réinventer, détourner et réinterpréter selon votre sensibilité ! En atelier, les participants commencent par réaliser une première esquisse spontanée, en laissant parler leur imagination à partir de la notion économique proposée. Aquarelle, collages, dessin, paillettes… toutes les techniques sont possibles. La notion est ensuite expliquée à travers un dispositif du musée, offrant un éclairage simple et concret sur ce concept économique souvent abstrait. De retour en atelier, l’esquisse peut être enrichie. L’occasion d’observer comment la définition transforme la création… et comment l’art peut, à son tour, transformer l’économie !

Un atelier créatif pour explorer l’économie autrement. Dessin, collage, aquarelle ou paillettes : chacun interprète une notion économique par la création, avant d’en découvrir la définition et de faire évoluer son œuvre.

Le dimanche 12 avril 2026

de 10h30 à 12h00

payant

Atelier manuel • Durée 1h30 • Salle d’atelier

– Tarif : Prix mini 2€

– Réservation conseillée

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/art-deco-0



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