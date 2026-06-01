Art Thérapie à l’EHPAD Le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges
Art Thérapie à l’EHPAD Le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges lundi 1 juin 2026.
Art Thérapie à l’EHPAD Le Mas Rome 1 juin – 31 août, les lundis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne
Atelier gratuit sous réserve des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-31T14:30:00+02:00 – 2026-08-31T15:30:00+02:00
Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance d’art thérapie est proposée aux séniors de plus de 60 ans, vivant à domicile.
Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est commun entre les résidents de l’établissement et les personnes vivant au domicile.
Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.
Dates et horaires
- Lundi 1er juin 2026, de 14h30 à 15h30
- Lundi 15 juin 2026, de 14h30 à 15h30
- Lundi 06 juillet 2026, de 14h30 à 15h30
- Lundi 31 août 2026, de 14h30 à 15h30
EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]
Peignez en écoutant de la musique lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #arttherapie
EHPAD Le Mas Rome
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