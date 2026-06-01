Art Thérapie à l’EHPAD Le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges

Art Thérapie à l’EHPAD Le Mas Rome 1 juin – 31 août, les lundis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne

Atelier gratuit sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-31T14:30:00+02:00 – 2026-08-31T15:30:00+02:00

Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance d’art thérapie est proposée aux séniors de plus de 60 ans, vivant à domicile.

Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est commun entre les résidents de l’établissement et les personnes vivant au domicile.

Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.

Dates et horaires

Lundi 1er juin 2026, de 14h30 à 15h30

Lundi 15 juin 2026, de 14h30 à 15h30

Lundi 06 juillet 2026, de 14h30 à 15h30

Lundi 31 août 2026, de 14h30 à 15h30

EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]

Peignez en écoutant de la musique lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #arttherapie

EHPAD Le Mas Rome