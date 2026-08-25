Arth Mael concert d’hiver de l’école de musique communautaire rue de l’écusson Josselin
dimanche 7 février 2027 · rue de l'écusson · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Arth Mael concert d’hiver de l’école de musique communautaire
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 16:00:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Les ensembles de l’École de musique sont heureux de vous présenter leur concert annuel. Tous les musiciens et musiciennes, des plus jeunes aux plus avertis,vous montrent leurs talents.
Durée 2h Tout public
Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Mael concert d’hiver de l’école de musique communautaire Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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