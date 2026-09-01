Marche gourmande du Judo Club rue de l’Écusson Josselin

Informations pratiques

Josselin

Marche gourmande du Judo Club

rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Enfilez vos chaussures, attrapez vos bâtons de marche, et n’oubliez pas votre serviette de table ! Car la marche gourmande du Judo Club Josselin revient cet automne avec deux parcours au choix 10 ou 14 km.

Menu Apéritif Soupe Pâté Galette saucisse Dessert. Chiens tolérés tenus en laisse uniquement.

Départ du Centre Culturel, rue de l’Écusson, entre 10h et 11h30. .

rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 62 62 64 26

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English :

L’événement Marche gourmande du Judo Club Josselin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande