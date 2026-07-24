Flore Leclercq Josselin
samedi 19 septembre 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Flore Leclercq
1 PLACE DE LA CONGRÉGATION Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le rez-de-chaussée et les cuisines du château de Josselin, ainsi que le Musée de Poupées et de Jouets se visitent à prix réduit (en visite non guidée) 6 euros au lieu de 11,50 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).
Des animations prendront place dans les jardins. Au programme
– Bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château ;
– Initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise ;
– Teinture végétale dans les anciennes cuisines. .
1 PLACE DE LA CONGRÉGATION Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 52 87
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English :
L’événement Flore Leclercq Josselin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT PAYS DE REDON
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