Informations pratiques

Josselin

Flore Leclercq

1 PLACE DE LA CONGRÉGATION Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le rez-de-chaussée et les cuisines du château de Josselin, ainsi que le Musée de Poupées et de Jouets se visitent à prix réduit (en visite non guidée) 6 euros au lieu de 11,50 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).

Des animations prendront place dans les jardins. Au programme

– Bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château ;

– Initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise ;

– Teinture végétale dans les anciennes cuisines. .

1 PLACE DE LA CONGRÉGATION Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 52 87

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English :

L’événement Flore Leclercq Josselin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT PAYS DE REDON