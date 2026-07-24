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AGENDA · Josselin

Flore Leclercq Josselin

samedi 19 septembre 2026 · Josselin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
1 PLACE DE LA CONGRÉGATION
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Flore Leclercq

1 PLACE DE LA CONGRÉGATION Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le rez-de-chaussée et les cuisines du château de Josselin, ainsi que le Musée de Poupées et de Jouets se visitent à prix réduit (en visite non guidée) 6 euros au lieu de 11,50 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).

Des animations prendront place dans les jardins. Au programme

– Bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château ;
– Initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise ;
– Teinture végétale dans les anciennes cuisines.   .

1 PLACE DE LA CONGRÉGATION Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 99 78 52 87 

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English :

L’événement Flore Leclercq Josselin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT PAYS DE REDON

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