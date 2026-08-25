Arth Mael stand up Louis Caratini Tu connais la chanson ? rue de l’écusson Josselin

Informations pratiques

Josselin

Arth Mael stand up Louis Caratini Tu connais la chanson ?

rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-02-11

Dans ce stand-up poético-musical, Louis Caratini propose au public un savoureux blind-test sur la chanson francophone et nous emporte dans un karaoké géant ! Entouré sur scène d’instruments aussi divers qu’un piano, une guitare, une machine à écrire et un mini clavecin, le comédien musicien partage avec nous tout ce qui fait le sel des oeuvres.

Au détour d’anecdotes enrichissantes, alternant humour, poésie et émotion, il nous fait découvrir quelques pépites et nous interroge sur leur genèse mais aussi la notion même de plagiat. Portés par le chant, le slam, le rap, vous n’échapperez pas à l’énergie contagieuse de ce spectacle drôle et érudit.

On explore la chanson francophone par un blind test. Alternant humour, poésie et moments d’émotion, l’artiste mène son jeu avec brio, jouant astucieusement la carte de l’interactivité avec le public. On en redemande. Le Parisien

Durée 1h20 à partir de 10 ans.

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael stand up Louis Caratini Tu connais la chanson ? Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande