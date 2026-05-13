Arth Maël Festival Se passer le mot Atelier d’écriture avec la Compagnie Mouton Major Chapelle Bleue Ploërmel
Arth Maël Festival Se passer le mot Atelier d’écriture avec la Compagnie Mouton Major Chapelle Bleue Ploërmel mardi 2 juin 2026.
Ploërmel
Arth Maël Festival Se passer le mot Atelier d’écriture avec la Compagnie Mouton Major
Chapelle Bleue 16 Rue du Val Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02 20:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Participez à un atelier d’écriture collectif et ludique qui invite les participants à créer des histoires en se transmettant un texte enrichi de nouveaux mots à chaque étape. Accessible à toutes et à tous, cet atelier propose jeux, écriture tournante et lectures pour explorer l’imaginaire et partager un moment créatif convivial. De 18h à 20h. .
Chapelle Bleue 16 Rue du Val Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël Festival Se passer le mot Atelier d’écriture avec la Compagnie Mouton Major Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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