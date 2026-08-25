Arth Maël Festival Se passer le mot Le Grand Tournoi Slam Salle l’Ecusson Josselin
samedi 5 juin 2027 · Salle l'Ecusson · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Arth Maël Festival Se passer le mot Le Grand Tournoi Slam
Salle l’Ecusson Rue de l’écusson Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-05 20:30:00
fin : 2027-06-05
Date(s) :
2027-06-05
C’est un rendez-vous incontournable du festival ! Tour à tour les slameuses et slameurs venant de tout l’hexagone prendront le micro pour délivrer leur texte au public et au jury qui devra désigner le vainqueur. Une soirée privilégiée pour découvrir toute la richesse de la scène slam française. Organisé avec l’association [O] Slam etc…
Gratuit. À 20h30. .
Salle l’Ecusson Rue de l’écusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël Festival Se passer le mot Le Grand Tournoi Slam Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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