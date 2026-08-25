Arth Maël Festival Se passer le mot Mise en bouche poétique et Cercle des poètes disparus Josselin
jeudi 3 juin 2027 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Arth Maël Festival Se passer le mot Mise en bouche poétique et Cercle des poètes disparus
Lieu communiqué ultérieurement Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-03 19:00:00
fin : 2027-06-03
Date(s) :
2027-06-03
Une soirée qui s’inspire d’une scène du film Le Cercle des Poètes Disparus. On se retrouve dans un endroit gardé secret, et chacun déclame les textes de son choix, qui peuvent être personnels ou avoir été écrits par d’autres. Vous pouvez aussi tout simplement venir pour écouter. Le but est de partager de la poésie. Prenez une lampe de poche, une paire de grosses chaussettes, un plaid ou une couverture… et vos poèmes préférés ! Retrouvons-nous devant un lieu tenu secret pour une soirée de partage autour de la poésie. Une occasion pour faire découvrir les poètes que vous aimez.
Juste avant, une mise en bouche poétique, avec un pot dinatoire, est organisée en présence de slameurs et slameuses du territoire. Un avant-goût de la soirée et des jours à venir… Gratuit. De 19h à 20h30. .
Lieu communiqué ultérieurement Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël Festival Se passer le mot Mise en bouche poétique et Cercle des poètes disparus Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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