Arth Maël Festival se passer le mot Nuit Noire rue de l’écusson Josselin

Informations pratiques

Josselin

Arth Maël Festival se passer le mot Nuit Noire

rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:30:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Le festival de Slam se passer le mot est de retour pour un printemps poétique, où chacun est invité à jouer avec les mots.

Nuit Noire, récit-concert dessiné, nous plonge dans l’aventure maritime et humaine du navigateur Bernard Moitessier. À bord du mythique voilier Joshua, il s’élance le 21 août 1968 pour la Golden Globe, première course autour du monde sans escale ni assistance.

Mais, au-delà de la compétition, cette épopée devient un voyage de remise en question profonde.

Sur scène trois artistes à la musique, le compositeur Ojûn, au dessin l’illustrateur Younn Locard (Fauve d’or d’Angoulême en 2020) et à la voix, le poète Titwann. Bande dessinée par Younn Locard parue chez Gallimard en avril 2025, à découvrir à la médiathèque communautaire (Mauron).

En parallèle de ce spectacle, un concours d’écriture est organisé Face à cette mer déchaînée illustrée par Younn

Locard, que murmure votre plume ? Laissez votre imagination s’emparer de cette scène et transformez-la en poésie.

Règlement du concours sur arthmael.bzh

Durée 1h15 à partir de 11 ans.

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Maël Festival se passer le mot Nuit Noire Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande