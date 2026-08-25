Arth Maël Festival se passer le mot Nuit Noire rue de l’écusson Josselin
vendredi 4 juin 2027 · rue de l'écusson · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Arth Maël Festival se passer le mot Nuit Noire
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:30:00
fin : 2027-06-04
Date(s) :
2027-06-04
Le festival de Slam se passer le mot est de retour pour un printemps poétique, où chacun est invité à jouer avec les mots.
Nuit Noire, récit-concert dessiné, nous plonge dans l’aventure maritime et humaine du navigateur Bernard Moitessier. À bord du mythique voilier Joshua, il s’élance le 21 août 1968 pour la Golden Globe, première course autour du monde sans escale ni assistance.
Mais, au-delà de la compétition, cette épopée devient un voyage de remise en question profonde.
Sur scène trois artistes à la musique, le compositeur Ojûn, au dessin l’illustrateur Younn Locard (Fauve d’or d’Angoulême en 2020) et à la voix, le poète Titwann. Bande dessinée par Younn Locard parue chez Gallimard en avril 2025, à découvrir à la médiathèque communautaire (Mauron).
En parallèle de ce spectacle, un concours d’écriture est organisé Face à cette mer déchaînée illustrée par Younn
Locard, que murmure votre plume ? Laissez votre imagination s’emparer de cette scène et transformez-la en poésie.
Règlement du concours sur arthmael.bzh
Durée 1h15 à partir de 11 ans.
Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël Festival se passer le mot Nuit Noire Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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