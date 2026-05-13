Arth Maël Festival Se passer le mot Osons le théâtre Chapelle Bleue Ploërmel
Arth Maël Festival Se passer le mot Osons le théâtre Chapelle Bleue Ploërmel mercredi 3 juin 2026.
Ploërmel
Arth Maël Festival Se passer le mot Osons le théâtre
Chapelle Bleue 16 Rue du Val Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Une aventure humaine et artistique avec Geneviève, Morgane, BenoÎt, Mickael, Adeline, Gwenaëlle, Fanny, Laura, Sabrina et Tangi Le Henanff.
Restitution théâtrale d’un projet mené avec la compagnie Mouton MaJor et des personnes accompagnées par le Centre Morbihan Solidarités de Ploërmel (en partenariat avec le Département du Morbihan). Devant vous, ces apprentis comédiens vont oser. Ils vont Jouer, pour vous, pour eux, ensemble. Leurs mots, leurs voix, leurs corps, leurs émotions et leur plaisir vous seront servis sur le plateau. Cette action met en lumière un parcours collectif fondé sur l’écriture, le vivre-ensemble et la solidarité, réaffirmant la dimension profondément humaine de la création artistique.
Gratuit mais sur réservation en ligne (jauge limitée). À 20h. Durée 45 minutes. .
Chapelle Bleue 16 Rue du Val Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël Festival Se passer le mot Osons le théâtre Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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