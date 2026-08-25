Arth Mael Humour Héroïnes, Béatrice de la Boulaye rue de l’écusson Josselin
samedi 23 janvier 2027 · rue de l'écusson · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Arth Mael Humour Héroïnes, Béatrice de la Boulaye
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:30:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Après avoir été la pétillante Scotch Brit dans Airnadette et la presque redoutable Gaëlle Crivelli dans la série
Tropiques Criminels sur France 2, Béatrice de la Boulaye joue Héroïnes , son premier One Woman Show. Un show drôle, frais et intense, interprété avec une précision et une énergie folle, dans lequel Béatrice raconte sa façon bien à elle d’être une femme, êêêêêêtre une femmmeee ! (Oui, c’est un texte un peu chanté). Un shoot aux Héroïnes, célèbres ou pas du tout, dont on ressort plus libre et terriblement vivant.
Héroïnes une explosion de joie totalement communicative !
Durée 1h15 Tout public dès 12 ans
Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Mael Humour Héroïnes, Béatrice de la Boulaye Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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