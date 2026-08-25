Arth Mael Humour Héroïnes, Béatrice de la Boulaye rue de l’écusson Josselin

Informations pratiques

Josselin

Arth Mael Humour Héroïnes, Béatrice de la Boulaye

rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Après avoir été la pétillante Scotch Brit dans Airnadette et la presque redoutable Gaëlle Crivelli dans la série

Tropiques Criminels sur France 2, Béatrice de la Boulaye joue Héroïnes , son premier One Woman Show. Un show drôle, frais et intense, interprété avec une précision et une énergie folle, dans lequel Béatrice raconte sa façon bien à elle d’être une femme, êêêêêêtre une femmmeee ! (Oui, c’est un texte un peu chanté). Un shoot aux Héroïnes, célèbres ou pas du tout, dont on ressort plus libre et terriblement vivant.

Héroïnes une explosion de joie totalement communicative !

Durée 1h15 Tout public dès 12 ans

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael Humour Héroïnes, Béatrice de la Boulaye Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande