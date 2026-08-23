Arth Mael jeune public Pourquoi un arbre est une poule ? Centre d’animations culturelles Néant-sur-Yvel

Informations pratiques

Néant-sur-Yvel

Arth Mael jeune public Pourquoi un arbre est une poule ?

Centre d’animations culturelles 1 rue du stade Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 10:00:00

fin : 2027-04-14

Date(s) :

2027-04-14

D’où viennent les mots ? Quelle était la toute première danse ? Que signifient les signes abstraits sur les murs des grottes préhistoriques ? Avec Marc Lacourt et Pauline Valentin les questions philosophiques deviennent matière à délirer le mouvement et le dessin, à jubiler un monde sens dessus dessous, tout en poésie.

Marc Lacourt a imaginé cette pièce libertaire et joyeuse avec la dessinatrice pour enfants Delphine Perret. Un grand débordement dadaïste où la danse devient dessin, et vice versa.

Durée 35mn Tout public dès 4 ans

Par MA Compagnie

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

Centre d’animations culturelles 1 rue du stade Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Mael jeune public Pourquoi un arbre est une poule ? Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande