Arth Mael jeune public Pourquoi un arbre est une poule ? Centre d’animations culturelles Néant-sur-Yvel
mercredi 14 avril 2027 · Centre d'animations culturelles · Néant-sur-Yvel
Informations pratiques
Néant-sur-Yvel
Arth Mael jeune public Pourquoi un arbre est une poule ?
Centre d’animations culturelles 1 rue du stade Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 10:00:00
fin : 2027-04-14
Date(s) :
2027-04-14
D’où viennent les mots ? Quelle était la toute première danse ? Que signifient les signes abstraits sur les murs des grottes préhistoriques ? Avec Marc Lacourt et Pauline Valentin les questions philosophiques deviennent matière à délirer le mouvement et le dessin, à jubiler un monde sens dessus dessous, tout en poésie.
Marc Lacourt a imaginé cette pièce libertaire et joyeuse avec la dessinatrice pour enfants Delphine Perret. Un grand débordement dadaïste où la danse devient dessin, et vice versa.
Durée 35mn Tout public dès 4 ans
Par MA Compagnie
Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .
Centre d’animations culturelles 1 rue du stade Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Mael jeune public Pourquoi un arbre est une poule ? Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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