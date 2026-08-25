Arth Mael magie Jazz Magic Le Patio La Chapelle-Caro Val d’Oust

Informations pratiques

Val d’Oust

Arth Mael magie Jazz Magic

Le Patio La Chapelle-Caro 2 rue Jules ferry Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 15:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Jazz magic est un spectacle de magie improvisée, vertige visuel et musical. Deux pratiques différentes pleines de concordances, et deux personnalités pour nous les présenter. Dans l’arène, un magicien et un musicien font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction,

offrant au public une joute verbale tant visuelle que sonore. Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser, guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…

Jazz Magic notion utilisée par les magiciens et magiciennes pour parler d’improvisation

Durée 60mn tout public dès 12 ans

Par Blizzard Concept

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

Le Patio La Chapelle-Caro 2 rue Jules ferry Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael magie Jazz Magic Val d’Oust a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande