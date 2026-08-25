Arth Mael spectacle musical jeune public La Tête dans les étoiles Le Patio La Chapelle-Caro Val d’Oust

Informations pratiques

Val d’Oust

Arth Mael spectacle musical jeune public La Tête dans les étoiles

Le Patio La Chapelle-Caro 2 rue Jules ferry Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 09:30:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

Embarquez à bord du Philomer, un bateau pas comme les autres où l’imaginaire vogue par ci et vogue par là. À l’arrivée, trois hôtesses de mer, Isabelle, Juliette et Malvina vous accueillent et vous invitent à partager un voyage extraordinaire. Le bateau attend, prêt à larguer les amarres… Mais y aura-t-il du vent ? Ensemble, petits et grands, nous l’appelons pour avancer… Mais pour aller où ? … Loin.

2 représentations à 9h30 et 10h30

Durée 35mn de 0 à 5 ans

Par l’association Philomèle

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

Le Patio La Chapelle-Caro 2 rue Jules ferry Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael spectacle musical jeune public La Tête dans les étoiles Val d’Oust a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande