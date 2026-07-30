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AGENDA · Val d'Oust

Visite de la mine de la Villeder Parking Brasserie Lancelot Val d’Oust

samedi 19 septembre 2026 · Parking Brasserie Lancelot · Val d'Oust

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parking Brasserie Lancelot
Adresse
La Mine
Ville
56460 Val d'Oust
Département
Morbihan
Tarif

Val d’Oust

Visite de la mine de la Villeder

Parking Brasserie Lancelot La Mine Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez à la découverte de l’ancienne mine d’étain de la Villeder, l’un des grands sites miniers bretons du XIXe siècle et découvrez le dur métier de mineur !
Une visite guidée accessible à tous.   .

Parking Brasserie Lancelot La Mine Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 93 53 

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English :

L’événement Visite de la mine de la Villeder Val d’Oust a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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