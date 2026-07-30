Visite de la mine de la Villeder Parking Brasserie Lancelot Val d’Oust
samedi 19 septembre 2026 · Parking Brasserie Lancelot · Val d'Oust
Informations pratiques
Val d’Oust
Visite de la mine de la Villeder
Parking Brasserie Lancelot La Mine Val d’Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de l’ancienne mine d’étain de la Villeder, l’un des grands sites miniers bretons du XIXe siècle et découvrez le dur métier de mineur !
Une visite guidée accessible à tous. .
Parking Brasserie Lancelot La Mine Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 93 53
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English :
L’événement Visite de la mine de la Villeder Val d’Oust a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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