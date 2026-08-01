Rendez-vous sur les nuages Journée cirque Zone d’Activités de Bobuay Val d’Oust

Informations pratiques

Val d’Oust

Rendez-vous sur les nuages Journée cirque

Zone d’Activités de Bobuay Quily Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Pique-nique à 12h. Sieste contée à 13h30. Farniente à 14h30. Atelier cirque ( à partir de 7 ans) pour les enfants à 16h. Ok par Zéphyr et Lili à 18h30. Comme chaque année la journée cirque se conclut par un cabaret , avec Kontilli et leurs invités, plein de surprises. çà voltige, çà rebondit, çà chante, çà tranche.. à couper le souffle!!! A 20h30. Tout public. .

Zone d’Activités de Bobuay Quily Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Rendez-vous sur les nuages Journée cirque Val d’Oust a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande