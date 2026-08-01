Rendez-vous sur les nuages Journée cirque Zone d’Activités de Bobuay Val d’Oust
dimanche 9 août 2026 · Zone d'Activités de Bobuay · Val d'Oust
Informations pratiques
Val d’Oust
Rendez-vous sur les nuages Journée cirque
Zone d’Activités de Bobuay Quily Val d’Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Pique-nique à 12h. Sieste contée à 13h30. Farniente à 14h30. Atelier cirque ( à partir de 7 ans) pour les enfants à 16h. Ok par Zéphyr et Lili à 18h30. Comme chaque année la journée cirque se conclut par un cabaret , avec Kontilli et leurs invités, plein de surprises. çà voltige, çà rebondit, çà chante, çà tranche.. à couper le souffle!!! A 20h30. Tout public. .
Zone d’Activités de Bobuay Quily Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Rendez-vous sur les nuages Journée cirque Val d’Oust a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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